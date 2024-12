2044. Körperverletzungsdelikt; Ermittlung von zwei Tatverdächtigen – Freimann

-siehe Medieninformation vom 11.12.2024, Nr. 1960

Wie bereits berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, 11.12.2024, Reizgas in einer Bildungseinrichtung versprüht. Im Zuge dessen wurden insgesamt 39 Personen verletzt. Davon wurden 13 Personen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 25 der Münchner Kriminalpolizei hatte die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zwischenzeitlich konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Es handelt sich um zwei unter 18-Jährige jeweils mit Wohnsitz in München.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Reizgas aus bislang nicht abschließend geklärter Motivation versprüht worden. Die Auswirkungen dessen hatten die beiden unter 18-Jährigen unterschätzt.

Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 25 (u.a. Körperverletzungsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

2045. Einbruch in Geschäft – Garching

Im Zeitraum von Samstag, 28.12.2024, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 29.12.2024, 10:40 Uhr, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zu einem Geschäft und drangen in die Räumlichkeiten ein.

In dem Geschäft wurde ein Büroraum durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte das offenstehende Fenster und informierte den Polizeinotruf 110. Die Münchner Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Münchener Straße, Schleißheimer Straße und Auweg (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2046. Verstoß gegen das Waffengesetz – Sendling

Am Samstag, 28.12.2024, gegen 13:25 Uhr, verständigte eine Zeugin den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass sie Schüsse sowie das Abfeuern einer Pyrotechnik wahrgenommen hätte. Sie vermutet, dass dies von einer Dachterrasse aus geschehen war.

Sofort wurden Streifen der Münchner Polizei zu der Einsatzörtlichkeit geschickt. Die eingesetzten Beamten konnten im Rahmen der Abklärungen vor Ort einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in München als Tatverdächtigen ermitteln. Dieser wurde in seiner Wohnung angetroffen. Hierbei konnte eine erlaubnisfreie PTB-Waffe festgestellt werden.

Der 36-Jährige wurde wegen Ordnungswidrigkeiten u.a. gegen das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz angezeigt.

Das Kommissariat 24 (u.a. Waffengesetz) führt die weiteren Ermittlungen.

2047. Einsätze wegen des unerlaubten Zündens von Pyrotechnik – Stadt und Landkreis München

Mit dem Beginn des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen am Samstag, 28.12.2024, kam es bislang zu über 100 Einsätzen der Münchner Polizei im Stadt- und Landkreis der Landeshauptstadt München wegen des unerlaubten Zündens von pyrotechnischen Gegenständen.

Eine Vielzahl von Bürgern brachte hierbei ihren Unmut über die Lärmbelästigung durch Feuerwerkskörper zum Ausdruck.

In der überwiegenden Anzahl der Fälle konnten die entsandten Polizeistreifen vor Ort keine Personen mehr antreffen. In einigen wenigen Fällen wurden jedoch Gruppen von Kindern oder Jugendlichen angetroffen. Diese wurden eindringlich belehrt, dass sie hierbei einen Verstoß gemäß dem Sprengstoffgesetz begehen.

In einigen Fällen wurden die pyrotechnischen Gegenstände sichergestellt und an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Am Samstag, 28.12.2024, gegen 18:00 Uhr, wurden mehrere Jugendliche von einem Anwohner dabei beobachtet, wie diese an einer Haltestelle an der Domagkstraße unerlaubt Feuerwerkskörper zündeten. Dieser wählte den Polizeinotruf 110. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei unter 18-Jährige jeweils mit Wohnsitz in München einer Kontrolle unterziehen. Die beiden unter 18-Jährigen hatten zuvor mit ihren Begleitern versucht, sich von der Tatörtlichkeit zu entfernen. Bei der Kontrolle konnten mehrere pyrotechnische Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und nach Sachbearbeitung von der Dienststelle aus entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.