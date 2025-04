RUDELZHAUSEN-TEGERNBACH, KKRS. FREISING.Beim Brand einer Feldscheune in Rudelzhausener Ortsteil Tegernbach entstand in der Nacht zum Samstag Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen 00:00 Uhr hatte ein vorbeifahrender Autofahrer den Brand in der Verlängerung der Straße Hennenfeld bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die etwa 250qm große Scheune befand sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand und wurde durch das Feuer zusammen mit darin gelagerten landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten vollständig zerstört.

Die Löscharbeiten dauerten etwa zwei Stunden an. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ein vorsätzliches Herbeiführen des Feuers kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Etwaige Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 an die Ermittler der Kripo zu melden.