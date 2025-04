MOOSBURG a.d. ISAR.Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Moosburg entstand am gestrigen Sonntag Sachschaden in Höhe von rund 600 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen 14:40 Uhr hatte eine Bewohnerin des Gebäudes an der Stellwerkstraße ein Feuer am Dachgiebel des Gebäudes festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Dachgeschoßwohnung bereits im Vollbrand und wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Bewohner der betroffenen Wohneinheit hatten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung befunden, alle übrigen Bewohner gelangten selbständig ins Freie.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Abend hinein an. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln.