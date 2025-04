0634 – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Königsbrunn – Am vergangenen Samstag (05.04.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Königsallee. Die Polizei nahm einen 17-Jährigen fest.

Gegen 01.00 Uhr griff der 17-Jährige einen 41-Jährigen offenbar unvermittelt mit einem Messer an. Die Stiche verletzten den 41-Jährigen schwer.

Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 17-Jährigen noch vor Ort fest. Zudem stellten die Polizeibeamten das Messer sicher. Der 41-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 17-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 17-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

0635 - Unbekannter Mann spricht Kind an - Polizei sucht Zeugen

Innenstadt/ Haunstetten - Bereits am vergangenen Donnerstag (03.04.2025), wurde ein junges Mädchen von einem unbekannten Mann angesprochen und in der Straßenbahn nach Hause begleitet.

Der Unbekannte sprach die Achtjährige gegen 19:20 Uhr am Königsplatz an. Er gab an, sie nach Hause zu bringen und fuhr mit ihr in der Straßenbahn Linie 2 bis nach Haunstetten. Hier stiegen sie gemeinsam aus und der Mann brachte das Mädchen bis zu deren Wohnadresse. Dort sprach der unbekannte Mann mit dem Vater des Mädchens und entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Mann wirkte insgesamt etwas verwirrt. Er wurde von dem Mädchen und deren Vater wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre, ca. 1,75m groß, mitteleuropäisches Aussehen, er trug eine blaue Jeans und eine Cap mit zwei aufgedruckten weißen und schwarzen Fahnen. Er hatte einen dicken Bauch und dünne Beine, einen Dreitagebart und roch nach Alkohol.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet nun Zeugen, die den Mann mit dem Mädchen gesehen haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

0636 - Zigarette setzt Blumenkübel in Brand

Herrenbach - Am Samstagabend (05.04.2025) setzte eine brennende Zigarette in der Wilhelm-Hauff-Straße einen Blumenkübel in Brand und sorgte für einen Feuerwehreinsatz.

Gegen 23:00 Uhr meldete ein Anwohner Rauch aus dem achten Stockwerk des Wohnblocks. Die Rauchentwicklung konnte schließlich auf einem Balkon festgestellt werden. Der 50-jährige Bewohner hatte hier eine brennende Zigarette in einem Blumenkübel entsorgt, der daraufhin ebenfalls zu qualmen begann.

Der 50-Jährige erlitt durch den Rauch eine leichte Kohlenmonoxid-Vergiftung.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro.

0637 - Polizei stellt Soft-Air-Pistole sicher

Göggingen - Am Samstag (05.04.2025) waren Jugendliche in der Schülerstraße mit einer Soft-Air-Pistole unterwegs. Die Polizei stellte diese sicher.

Gegen 19:20 Uhr meldeten Passanten, dass mehrere Jugendliche offenbar mit einer Schusswaffe unterwegs waren. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich die Schusswaffe als Soft-Air-Pistole heraus. Diese unterliegt keiner Erlaubnispflicht, fällt jedoch aufgrund ihres täuschend echten Aussehens unter die Kategorie Anscheinswaffe.

Den Jugendlichen wurde die Problematik und die Gefährlichkeit ihres Verhaltens deutlich erklärt. Für Außenstehende ist es nahezu unmöglich eine echte Waffe von einer Spielzeugwaffe zu unterscheiden. Die Beamten stellten die Soft-Air-Pistole sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.