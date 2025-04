FÜRSTENFELDBRUCK.Ein Unbekannter verlangte Ende März von einem 22-Jährigen, mehrfach Geld abzuheben und an ihn auszuhändigen. Dabei nutzte der Täter offenbar eine geistige Einschränkung seines Opfers bewusst aus.

Am Freitag, den 21.03.2025, wurde der schwerbehinderte junge Mann gegen 11:30 Uhr auf der Amperbrücke in Fürstenfeldbruck von dem Unbekannten angesprochen, ob er ihm Geld für eine Fahrkarte geben könne. Der aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stammende 22-Jährige händigte dem Mann daraufhin 25 Euro aus.

Im weiteren Verlauf folgte der Unbekannte seinem Opfer und zog es unter Anwendung körperlicher Gewalt in den rückwärtigen Bereich des Sparkassengebäudes an der Hauptstraße. Der Täter setzte den 22-Jährigen unter Druck und forderte ihn auf, in der Filiale der Sparkasse mehrfach Geld abzuheben und an ihn zu übergeben. Der Unbekannte erlangte hierdurch 600 Euro Beute und verschwand.

Der 22-Jährige offenbarte sich erst verspätet einem Vertrauten, durch den die Polizei Kenntnis von dem Vorfall erlangte.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.