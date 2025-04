FÜRTH. (358) Am Freitagabend (04.04.2025) kam es im Stadtteil Stadeln zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 19:40 Uhr befuhr der 47-jährige Fahrradfahrer die westliche Waldringstraße in Richtung Nordosten.

An der Kreuzung westliche Waldringstraße/An der Waldschänke wendete ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV. Der Radfahrer fuhr an diesem Pkw vorbei und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger.

Der Rettungsdienst brachte den 47-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Beamte der Verkehrspolizei Fürth nahmen den Unfall vor Ort auf und suchen Zeugen. Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und insbesondere der Fahrer des bislang unbekannten schwarzen SUV, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 973997-115 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel