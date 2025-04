REISBACH; LKR: DINGOLFING-LANDAU.

Am Montag, den 07.04.2025, gegen 15:40 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Ein zunächst kleines Feuer im Garten griff auf eine Couch im Außenbereich des Anwesens über. Anschließend geriet die daneben befindliche Garage in Brand. Es kam zu einem Vollbrand der Garage. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. An diesem Dachstuhl kam es zu leichteren Brandschäden. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es am Wohnhaus zu größeren Schäden kommen konnte. Bei dem Brand erlitten drei Personen leichte Rauchgasverletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an den Gebäuden beläuft sich auf mindestens 100.000 EUR.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Landshut.

Veröffentlicht am 07.04.2025 um 18:10 Uhr