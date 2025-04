NEU-ULM. Mittlerweile geht die Kriminalpolizei Neu-Ulm davon aus, dass an der Auseinandersetzung vom 02.04.2025 insgesamt drei männliche Personen unmittelbar beteiligt waren. Während zwei Männer im Zuge der Auseinandersetzung verletzt wurden, verstarb ein 24-Jähriger an den Folgen der Tat.

Wie bereits bekannt, stellte sich am vergangenen Freitag ein 33-jähriger Tatverdächtiger, der zuvor bereits in den Fokus der Ermittlungen geraten war. Er übergab den Beamten mehrere potenziell tatrelevante Gegenstände, unter anderem auch ein Messer. Ob es sich dabei jedoch tatsächlich um die Tatwaffe handelt, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es wird im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zudem weiterhin wegen des Anfangsverdachts von Straftaten nach dem Betäubungsmittel- und dem Cannabiskonsumgesetz ermittelt. Die drei beteiligten Personen traten in der Vergangenheit zum Teil bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen dauern die aufwendigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur lückenlosen Aufklärung des Tathergangs weiterhin an und beinhalten u.a. auch die professionelle Sicherung und Auswertung von digitalen Datenträgern und Videoaufzeichnungen. Eine bereits in der vergangenen Woche durchgeführte Anwohnerbefragung im Tatortbereich wird in diesen Tagen mit weiteren polizeilicher Unterstützungskräften nochmals ausgedehnt.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet im Zuge der Ermittlungen um ihre Mithilfe:

Personen,die am vergangenen späten Mittwochabend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr im Stadtgebiet Neu-Ulm (Donaustraße, Augsburger Straße, Hafengasse, Petrusplatz, Rathausplatz, Friedensstraße, Bayerisch Hofgässchen) eine Streitigkeit zwischen mehreren jungen Männern beobachtet oder gehört haben

denen verdächtige Personen an den o.g. Örtlichkeiten aufgefallen sind

die eine Videoüberwachung für die genannten Bereiche besitzen

denen ein Pkw (Modell: Nissan Micra, Farbe: grau) mit dem amtlichen Teilkennzeichen „GP-“ für Göppingen aufgefallen ist

werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, Tel.: 0731/8013-0, in Verbindung zu setzen. (KPI Neu-Ulm)

