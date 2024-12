REGENSBURG/ AUTOBAHN A3. Ein junger Mann gab am Montag, den 02. Dezember, gegenüber Fahndern der Polizei an, unter einer Fußmatte sein Erspartes zu sammeln. Das Geld wurde sichergestellt und in einem Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche soll nun die Herkunft der hohen Bargeldsumme geklärt werden.

Eine Fahrzeugkontrolle auf der Bundesautobahn A3 ließ am Montagnachmittag Fahnder der Grenzpolizeigruppe Furth im Wald nicht schlecht staunen. Ein 28-Jähriger hatte in dem von ihm genutzten Fahrzeug unter der Fußmatte über 20.000€. Bei der Nachfrage nach der Herkunft des Geldes kam der Mann dann in Erklärungsnot und gab an auf dem Weg nach Österreich zu sein und mit dem Geld sein Erspartes dabei zu haben. Aufgrund der nicht zweifelhaften Herkunft des Geldes wurde dieses sichergestellt und durch die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ein Ermittlungsverfahren zu Geldwäsche eingeleitet.