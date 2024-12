REGENSBURG. Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch, den 4. Dezember 2024, ein Auto der Bundeswehr, welches am Weichser Weg in Regensburg geparkt war. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Im Zeitraum von 9:30 Uhr bis 18:30 Uhr verkratzen bislang unbekannte Täter ein Bundeswehrfahrzeug. Dieses war am Donaueinkaufszentraum am Parkplatz D in Regensburg abgestellt. Das zuständige Fachkommissariat für staatschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

Haben Sie am Mittwoch, 4. Dezember, Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Haben Sie verdächtige Personen am Parkplatz D des Donaueinkaufszentrums wahrgenommen? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!