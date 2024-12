WIESAU. LKR. TIRSCHENREUTH. Nach einem Raubdelikt in Wiesau am Dienstagabend konnte am Freitag, 29. November, ein dringend tatverdächtiger Mann durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Am Dienstag, 26. November, wurde ein Anwohner im Buchweg in Wiesau von einem zunächst unbekannten Mann an seiner Haustüre mit einer Waffe bedroht. Nach Aufforderung des Unbekannten, händigte der Wiesauer einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag an den Täter aus. Der Unbekannte flüchtete daraufhin von der Örtlichkeit.

Durch die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. und einen entscheidenden Zeugenhinweis erhärtete sich im Laufe der letzten Woche der Tatverdacht gegen einen 36-jährigen Mann. Am Freitag, 29. November, erließ der Ermittlungsrichter ders Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. Haftbefehl, sowie einen Durchsuchungsbeschluss gegen den deutschen Staatsangehörigen.

Im Laufe des Freitagnachmittags konnte der Mann mit Unterstützung der Zentralen Einsatzdienste Weiden i.d.OPf und der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus von Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. an seiner Wohnanschrift im Landkreis Tirschenreuth festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnanwesens wurde durch die Polizeibeamten eine Spielzeugpistolen aufgefunden und sichergestellt.

Bei der Vorführung des 36-Jährigen am Amtsgericht Weiden i.d.OPf. bestätigte der Haftrichter den erlassenen Haftbefehl, sodass der Mann anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. sollen nun weitere Erkenntnisse, unter anderem zu dem Motiv des Mannes, liefern.