EGGENFELDEN. Am Freitagvormittag gegen 09.38 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle über einen Brand am Stadtplatz in Eggenfelden informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten alle Personen rechtzeitig aus dem Gebäude evakuieren und den Brand schnell löschen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen.

Alle Personen konnten soweit unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde am Freitag ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Brand entstand ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich des Treppenhauses. Die Wohnungen selbst wurden durch den Brand nur wenig in Mitleidenschaft gezogen, weshalb die Anwohner noch am Freitag ihre Wohnungen wieder betreten konnten.

Eine erste Brandortbegehung durch die Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Passau fand noch am Freitag statt. Die Ursache kann zum jetzigen Zeitpunkt auch nach ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Anwohnerbefragungen nicht benannt werden, dazu wird ein Gutachter vom Bayerischen Landeskriminalamt hinzugezogen.

