EGGENFELDEN. Am Freitagvormittag gegen 09.38 Uhr wurde die Polizei durch die Integrierte Leitstelle über einen Brand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Mehrfamilienhaus am Stadtplatz in Eggenfelden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit den Löscharbeiten sowie mit der Evakuierung von Personen. Der Stadtplatz wurde weiträumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Insgesamt befanden sich 16 Personen im Gebäude. Alle konnten rechtzeitig, zum Teil unter Einsatz der Rettungsleiter aus den Wohnungen evakuiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten zwei Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung, alle weiteren konnte unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht, aktuell sind die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Die ersten Ermittlungen am Brandort wurden durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Eggenfelden geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau übernommen. Die Höhe des Schadens liegt ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Bereich.

Veröffentlicht: 29.11.2024, 11.35 Uhr