WEIDEN I.D.OPF. Im Industriegebiet Am Forst in Weiden i.d.OPf. kam es in der Nacht auf Donnerstag, 14. November zu einem Einbruch in die Büroräume einer ansässigen Firma. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geführt.

Am Donnerstag, 14. November, verschafften sich gegen 03:00 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumen einer Firma im Gewerbegebiet Am Forst in Weiden i.d.OPf.. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und konnten schließlich mit einer Tatbeute in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe flüchten.

Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich, konnten die flüchtigen Täter durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat nun die weitere Ermittlungsarbeit übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Haben Sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnertag im Gewerbegebiet Am Forst in Weiden i.d.OPf. eine verdächtige Bemerkung gemacht? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf..