AMBERG. Am 11. November 2024 verabschiedete Herr Polizeipräsident Thomas Schöniger den Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, Herrn Polizeidirektor Gerhard Huf, und begrüßte zugleich Herrn Kriminaloberrat Dr. Tobias Mattes als Nachfolger. Der festliche Akt fand im großen Rathaussaal der Stadt Amberg im Beisein hochrangiger geladener Gäste statt, die zahlreich der Einladung des Polizeipräsidenten gefolgt waren.

Während seiner Festrede erläuterte Schöniger, dass Gerhard Huf während seiner knapp 10 Jahre bei der Kripo Amberg etliche spektakuläre Kriminalfälle sowie die Herausforderungen der Personalführung und auch die Weiterentwicklung der Dienststelle als Leiter zu bewältigen hatte und dies stets mit Bravour gemeistert habe.

Schöniger bedankte sich herzlich und ausdrücklich für den Einsatz und das Engagement in dieser Zeit und wünschte Huf das Beste für die neue Aufgabe, die er als Leiter des Sachgebiets E2 beim Polizeipräsidium Oberpfalz bereits seit Augst dieses Jahres ausübt. Huf wird sich dort künftig mit den Belangen des Einsatz- und Verkehrsgeschehens widmen.

Die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernimmt Kriminaloberrat Dr. Tobias Mattes, der zuvor die Verkehrspolizeiinspektion Amberg leitete. Bei Betrachtung der Vita des 42-jährigen vierfachen Vaters ist zu erwarten, dass die Kriminalpolizeiinspektion Amberg weiterhin in den besten Händen sein wird.

Für seine neue, verantwortungsvolle Aufgabe wünsche Herr Schöniger ihm alles Gute und viel Erfolg.

Werdegang von PD Gerhard Huf

Der 49-Jährige aus Nittenau trat nach dem Abitur im Jahr 1995 seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei an. Nach dem Abschluss an der Fachhochschule Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg begann Huf seinen praktischen Polizeidienst als Polizeikommissar 1999 bei der damaligen Polizeiinspektion Regensburg 2 als stellvertretender Dienstgruppenleiter. Zwei Jahre später wechselte Huf in das Bayer. Landeskriminalamt zur Abteilung Staatsschutz, der er bis 2003 angehörte. Daran schloss sich eine viereinhalbjährige Tätigkeit beim Bayerischen Staatsministeriums des Innern im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, mit dem Schwerpunkt Staatsschutz, an.

Aufgrund seiner Qualifikation stand Gerhard Huf sehr bald für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst, heute 4. Qualifikationsebene, an. Dazu wurde ihm im Vorfeld im Rahmen der Führungserprobung ab Oktober 2007 die Leitung der Polizeiinspektion Nabburg übertragen. Im Anschluss folgte eine dreimonatige Tätigkeit bei der KPI Regensburg.

Nachdem Huf das Auswahlverfahren für die 4. Qualifikationseben erfolgreich absolviert hatte, absolvierte er das Studium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster mit einem hervorragenden Abschluss. Seine erste Verwendung in der 4. Qualifikationsebene führte ihn in das Polizeipräsidium Oberpfalz nach Regensburg. Dort war Huf beim Sachgebiet E 3 für den komplexen Bereich Kriminalitätsbekämpfung zuständig. Neben der Fachaufsicht über die vier Kriminalpolizeiinspektionen in der Oberpfalz gehörten die Koordinierung der Maßnahmen im Bereich der organisierten, schweren und politisch motivierten Kriminalität zu seinen Themenschwerpunkten.

Nach einer über vierjährigen Tätigkeit im Präsidium wurde Huf zum 1. Februar 2015 die Leitung der KPI Amberg übertragen. Ab dem 01. August 2024 ist Huf als Leiter des Sachgebiets E2 beim Polizeipräsidium Oberpfalz tätig.

Werdegang KOR Dr. Tobias Mattes

1999 wurde Tobias Mattes im mittleren Polizeivollzugsdienst in Nabburg eingestellt. Nach seiner Ausbildung ging es für ihn zur Bereitschaftspolizei nach Nürnberg, bevor er im September 2003 zur Grenzpolizeiinspektion Selb wechselte und hier die Funktion des Passkontrollbeamten innehatte. Zwei Jahre später gelang ihm der Sprung in seine Oberpfälzer Heimat. Er wurde Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Kemnath.

Danach folgte von September 2007 – August 2009 das Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule in Sulzbach-Rosenberg, welches er mit sehr gutem Ergebnis abschloss.

Anschließend wurde Mattes Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Eschenbach. Ab März 2013 strebte er den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) an. Deswegen folgten bis zum Jahr 2016 mehrere unterschiedliche Verwendungen: Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Neutraubling, Leiter des Kommissariats 1 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. OPf., Sachbearbeiter im Sachgebiet E3 (Kriminalitätsbekämpfung) des Polizeipräsidiums Oberpfalz und schlussendlich als Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald.

Danach verbrachte Mattes sechs Monate bei der Polizeiinspektion Weiden im Sachbereich Einsatz und als Pressesprecher, bevor er im September 2016 sein zweijähriges Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster begann. Ab Oktober 2018 war er für ein Jahr als Dozent an der Hochschule für den Öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg in den Fachgebieten Kriminal- und Verkehrswissenschaften sowie Führungslehre tätig.

Für die darauffolgenden fünf Jahre und damit ab Oktober 2019 leitete Mattes mit großem Engagement die Verkehrspolizeiinspektion Amberg. Im Jahr 2024 erlangte er mit dem Abschluss seiner Promotion an der Deutschen Hochschule der Polizei seinen Doktortitel.