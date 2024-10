REGENSBURG. Unbekannte nehmen mehrere Tresore aus einem Bürokomplex mit. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen.

In einen Bürokomplex in der Boelckestraße sind am Wochenende unbekannte Täter eingestiegen. Sie gingen Tresore einer Firma an und entwendeten diese komplett. Die Täter hievten die Sicherungseinrichtungen über das Treppenhaus und verluden diese mutmaßlich vor dem Gebäude. Der Sachschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Aufgrund des hohen Aufwandes erhofft sich die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Wer von Samstag, den 26. Oktober, bis Montag, den 28. Oktober im Bereich der Boelckestraße verdächtige Wahrnehmungen oder Personen beobachtet hat, wird gebeten sich unter der 0941/506-2888 zu melden.