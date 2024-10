BURGLENGENFELD. LKR. SCHWANDORF. Am Sonntagabend wurden zwei Kinder in einem Schwimmbad in Burglengenfeld durch einen 54-jährigen Mann in sexueller Weise berührt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Sonntag, 20. Oktober befanden sich zwei 11-jährige Mädchen gegen 18:00 Uhr in einem Innenbecken des Hallenbades in Burglengenfeld. Ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg kam den beiden Kindern dort zu Nahe und berührte die beiden Mädchen in sexueller Weise.

Der Tatverdächtige konnte vor Ort durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Burglengenfeld vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.