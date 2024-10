Amtswechsel bei der Verkehrspolizeiinspektion Amberg

AMBERG. Polizeivizepräsident Robert Fuchs verabschiedete am Mittwoch, den 16. Oktober 2024, den Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Amberg, Kriminaloberrat Dr. Tobias Mattes, und führte Polizeirat Frank Streifel als neuen Dienststellenleiter in sein Amt ein.

Am 16. Oktober 2024 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Verkehrspolizeiinspektion Amberg in die Klosterburg Kastl geladen. Vor etwa 70 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Robert Fuchs bei diesem Festakt den Dienststellenleiter, Kriminaloberrat Dr. Tobias Mattes, der die Dienststelle seit 1. Oktober 2019 und damit für fünf Jahre leitete.

In seiner Festrede informierte der Polizeivizepräsident Robert Fuchs zunächst über die Vielfältigkeit der Verkehrspolizeiinspektion Amberg und stellte zeitgleich ihre Wichtigkeit insbesondere bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität im sogenannten zweiten Fahndungsschleier heraus. Die Verkehrspolizei Amberg ist zusammen mit der ihr nachgeordneten Autobahnpolizeistation Schwandorf unter anderem für polizeiliche Aufgaben auf den Autobahnen A 6 und A 93 zuständig und führt Schwerlast- und Geschwindigkeitskontrollen in den Landkreisen Amberg und Schwandorf sowie der Stadt Amberg durch.

In diesem Zusammenhang dankte Fuchs allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im alltäglichen Dienst. Über Mattes, welcher während seiner Zeit als Dienststellenleiter zusätzlich an der Deutschen Hochschule der Polizei promovierte, sagte Fuchs: „Sie haben in ihrer Amtszeit die Dienststelle in verschiedenen Bereich weiterentwickelt, hatten immer ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konnten stets durch ihre menschliche Art überzeugen“. In diesem Zusammenhang bedankte er sich für die engagierte und erfolgreiche Leitung der Verkehrspolizeiinspektion. Mattes übernimmt nun die Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Amberg.

Mit Polizeirat Frank Streifel stellte Fuchs den neuen Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Amberg vor. Für den in Herzogenaurach wohnenden und gebürtigen Mittelfranken ist es in seiner Karriere die erste Stelle beim Polizeipräsidium Oberpfalz. Seinen bisherigen beruflichen Werdegang verbrachte Streifel fast ausschließlich bei seinem Heimatpräsidium in Mittelfranken. Dort erfüllte er in den bis dato 21 Jahren verschiedenste Tätigkeiten, angefangen von einfachen Streifenbeamten bis hin zu einer halbjährlichen Leitung der Polizeiinspektion Stein.

Werdegang KOR Dr. Tobias Mattes

1999 wurde Tobias Mattes im mittleren Polizeivollzugsdienst in Nabburg eingestellt. Nach seiner Ausbildung ging es für ihn zur Bereitschaftspolizei nach Nürnberg, bevor er im September 2003 zur Grenzpolizeiinspektion Selb wechselte und hier die Funktion des Passkontrollbeamten innehatte. Zwei Jahre später gelang ihm der Sprung in seine Oberpfälzer Heimat. Er wurde Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Kemnath.

Es folgte von September 2007 – August 2009 sein Studium für den gehobenen Dienst an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) in Sulzbach-Rosenberg. Das Studium schloss er mit sehr gutem Ergebnis ab.

Anschließend wurde Mattes Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Eschenbach. Ab März 2013 strebte er den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) an. Deswegen folgten bis zum Jahr 2016 mehrere unterschiedliche Verwendungen: Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Neutraubling, Leiter des Kommissariats 1 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf., Sachbearbeiter im Sachgebiet E3 (Kriminalitätsbekämpfung) des Polizeipräsidiums Oberpfalz und schlussendlich als Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald.

Anschließend verbrachte Mattes sechs Monate bei der Polizeiinspektion Weiden im Sachbereich Einsatz und als Pressesprecher, bevor er im September 2016 sein zweijähriges Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster begann. Ab Oktober 2018 war er für ein Jahr als Dozent an der Hochschule für den Öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg in den Fachgebieten Kriminal- und Verkehrswissenschaften sowie Führungslehre tätig.

Für die darauffolgenden fünf Jahre und damit ab Oktober 2019 leitete er mit großem Engagement die Verkehrspolizeiinspektion Amberg. Im Jahr 2024 erlangte er mit dem Abschluss seiner Promotion an der Deutschen Hochschule der Polizei seinen Doktortitel.

Tobias Mattes ist im Juni 1982 in Neustadt a. d. Waldnaab geboren und nun wohnhaft im mittelfränkischen Landkreis Nürnberger Land. Er ist seit 22 Jahren glücklich verheiratet und hat vier Söhne im Alter zwischen 15 und 22 Jahren.

Werdegang PR Frank Streifel

Frank Streifel begann seine polizeiliche Laufbahn 2003 mit der Ausbildung im mittleren Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach dem erfolgreichen Abschluss führte ihn sein Weg 2006 zunächst zur Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Nürnberg, ehe er 2008 als Streifenbeamter zur PI Erlangen-Stadt wechselten.

In den darauffolgenden acht Jahren sammelte Streifel bei der PI Erlangen-Stadt mit zwei kurzen Abordnungen zur KPI Erlangen, als Streifenbeamter reichlich Erfahrung auf der „Straße“ und erarbeitete sich somit ein solides polizeiliches Basiswissen.

Aufgrund seiner besonderen Leistungen wurde er in der Folge zum Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst, zugelassen.

Dieser Weg führte Ihn abermals nach Sulzbach-Rosenberg, wo er von September 2016 bis August 2018 das Studium für die 3. Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei absolvierte.

Mit einem guten Abschluss im Gepäck verschlug es Ihn direkt zurück, zu seiner Stammdienststelle, der PI Erlangen Stadt. Nach weiteren zwei Jahren in Erlangen startete er schließlich mit dem Förderverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene.

Die anschließenden Förderstationen führten Streifel über das Sachgebiet E1 des PP Mittelfranken, den Sachbereich Einsatz der KPI Fürth und die Leitung der Ermittlungsgruppe bei der PI Fürth. Im Rahmen der Führungsbewährung fungierte er von November 2021 bis April 2022 als Leiter der PI Stein.

Nach dem erfolgreich absolvierten Assessment-Center 2022 begann er erneut ein Studium. Diesmal zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene und an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, welches er im September 2024 erfolgreich abschloss.