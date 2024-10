STRAUBING. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Straubing haben nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Professor-Achleitner-Straße im Dezember 2022 einen Tatverdächtigen festgenommen – er befindet sich seit vergangenen Freitag in Untersuchungshaft.

Nach dem zunächst flüchtigen Tatverdächtigen, der bereits vor rund einem Jahr anhand eines DNA-Treffers identifiziert werden konnte und bislang unbekannten Aufenthalts war, wurde international gefahndet. Nun ist es den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Straubing in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing sowie den kroatischen Behörden gelungen, den mittlerweile 31-jährigen Tatverdächtigen im Raum Dubrovnik aufgrund eines bestehenden europäischen Haftbefehls festzunehmen und nach Deutschland zu überstellen.

Er wurde am Freitag, 11.10.2024, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und anschließend eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. In wie weit der 31-Jährige für weitere Einbrüche verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Veröffentlicht: 15.10.2024, 13.00 Uhr