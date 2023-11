STRAUBING. Ende Dezember 2022 brach ein zunächst unbekannter Täter in zwei Häuser im südöstlichen Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing konnte nun einen Tatverdächtigen ermitteln.

Sowohl in ein Reihenhaus in der Professor-Achleitner-Straße als auch in ein Einfamilienhaus in der Fichtenstraße verschaffte sich der ein zunächst Unbekannter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang in die Häuser. Darin durchsuchte er alle Räumlichkeiten, öffnete und durchwühlte dabei sämtliche Schränke. Er entwendete unter anderem Schmuck sowie ein Tablet im Gesamtwert eines niedrigen 5-stelligen Eurobetrages.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing und der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing konnte nun ein Tatverdächtiger anhand einer gesicherten DNA-Spur am Tatort ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen 30-jährigen Mann aus Südosteuropa. Der dringend Tatverdächtige ist bislang noch unbekannten Aufenthalts. Die Ermittlungen zum derzeitigen Aufenthalt hierzu werden in Zusammenarbeit mit Interpol geführt. Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurde zwischenzeitlich ein Haftbefehl gegen den 30-Jährigen erwirkt.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 09.15 Uhr