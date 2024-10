REGENSBURG. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Regensburger Süden stellte die Polizei am Mittwoch bei einem 30-jährigen Mann mehrere hundert Gramm Marihuana, Waffen und Bargeld im vierstelligen Bereich sicher.

Am vergangenen Mittwoch, 09.10.2024, durchsuchte die Polizei die Wohnung eines 30-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus im Regensburger Süden. Die Einsatzkräfte sicherten in der Wohnung mehrere hundert Gramm Marihuana und weitere Utensilien, die auf einen Verkauf von Betäubungsmitteln hindeuten. Außerdem wurden wenige tausend Euro in szenentypischer Stückelung sowie mehrere Waffen sichergestellt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen den 30-Jährigen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.