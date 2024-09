STRAUBING. STEIERMARK/ÖSTERREICH, NORDRHEIN-WESTFALEN. Nach der Flucht von vier Insassen aus dem BKH Lerchenhaid am 17.08.2024 konnte am 22.08.2024 einer der Flüchtigen in der Steiermark, in der Nähe von Graz, festgenommen werden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln weiterhin zur Festnahme der drei noch flüchtigen Insassen. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden am Wochenende zwei Wohnungen in Nordrhein-Westfalen durchsucht.

Bezugsmeldungen:

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Vier Insassen aus BKH entflohen – Warnhinweis des Polizeipräsidium Niederbayern

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Vier Insassen aus BKH entflohen – Öffentlichkeitsfahndung – 1. Nachtragsmeldung - Aktualisiert

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Vier Insassen aus BKH entflohen – 2. Nachtragsmeldung

Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Vier Insassen aus BKH entflohen – Festnahme eines Flüchtigen – 3. Nachtragsmeldung

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing zur Ergreifung der noch flüchtigen Männer im Alter von 31, 28 und 27 Jahren werden nach wie vor intensiv geführt. Auch wenn sich die Anzahl der Hinweise aus der Bevölkerung reduziert hat, werden diese weiterhin aufgenommen und überprüft. Die Auswertung von Videomaterial dauert an.

Intensiviert werden die umfangreichen Recherchen hinsichtlich möglicher Kontakt- und Anlaufadressen im nahen und familiären Umfeld. Im Zuge dieser Überprüfungen ergingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen im Stadtgebiet Witten in Nordrhein-Westfalen, da Hinweise vorlagen, dass sich einer der Geflüchteten darin befinden soll. Die Durchsuchungsbeschlüsse wurden am 31.08.2024 durch Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums Bochum vollzogen, der Mann konnte nicht angetroffen werden.

Der am 22.08.2024 in Österreich festgenommene 28-Jährige befindet sich nach wie vor in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.09.2024, 14.45 Uhr