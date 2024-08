STRAUBING, ÖSTERREICH/STEIERMARK. Am Samstag, 17.08.2024, entwichen kurz nach 21.00 Uhr vier Insassen aus dem BKH Lerchenhaid, nachdem sie einen Klinikmitarbeiter angriffen, bedrohten und festhielten, um die Öffnung der Pforte zu erzwingen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben noch in der Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geiselnahme und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Nach intensiven Ermittlungen konnte nun einer der Flüchtigen in Österreich festgenommen werden.

Nach den vier Flüchtigen wird anhand Europäischer Haftbefehle international gefahndet. Einer der Flüchtigen, ein 28-jähriger Deutscher, konnte gestern, 22.08.2024, kurz nach 19.00 Uhr in der Steiermark durch Einsatzkräfte der österreichischen Polizei widerstandslos festgenommen werden. Er befindet sich zur Zeit in einer österreichischen Justizvollzugsanstalt. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat bei der österreichischen Justiz bereits die Überstellung des Beschuldigten nach Deutschland beantragt. Die bayerischen Polizeibehörden stehen hierzu in engem Austausch mit den österreichischen Sicherheitsbehörden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizei Straubing nach den weiteren drei Flüchtigen laufen weiter mit hoher Intensität. Es werden täglich Hinweise aus der Bevölkerung über Bayern hinaus aufgenommen und überprüft. Neben einer beweissicheren Tatortaufnahme werden unter anderem Vernehmungen durchgeführt, diverses Videomaterial ausgewertet sowie Recherchen hinsichtlich möglicher Kontakt- und Anlaufadressen, auch im familiären Umfeld, intensiviert.

Die Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Niederbayern (Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Vier Insassen aus BKH entflohen – Öffentlichkeitsfahndung – 1. Nachtragsmeldung) wurde aktualisiert. Die Polizei Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten des Festgenommen aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 23.08.2024, 10.30 Uhr