ALTENBUCH, LKR. MILTENBERG. Am Samstagmorgen war eine tote Person auf einem Forstweg zwischen zwei Ortschaften aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte seither in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Zwei am Sonntagmorgen festgenommene Tatverdächtige befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Fund einer toten Person - Umfangreiche Ermittlungen

Wie bereits berichtet, hatten Passanten am Samstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, einen leblosen Mann auf einem Forstweg zwischen Altenbuch und Breitenbrunn aufgefunden und die Polizei informiert. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des 18-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der zuletzt im Landkreis Hameln-Pyrmont aufhältig war, feststellen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hatte seither in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft umfangreiche Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Noch am Samstag sicherten die Beamten Spuren, suchten flächig den Waldbereich ab und führten eine Vielzahl an Befragungen durch. Die Obduktion des Leichnams erfolgte unterdessen in der Rechtsmedizin in Würzburg. Hierbei waren an dem Toten äußere Verletzungen festgestellt worden. Deren Entstehung, ebenso wie der Zeitpunkt und die Umstände des Todes sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden wegen eines im Raum stehenden Tötungsdeliktes geführt.

Festnahmen am Sonntag - Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Im Zuge dieser Ermittlungen wurden am Sonntag zwei Tatverdächtige aus dem Landkreis Miltenberg vorläufig festgenommen. Es handelt sich hierbei um einen 38-jährigen Mann und dessen 31-jährige Ehefrau. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führten Beamte die beiden afghanischen Staatsangehörigen am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags. Beide befinden sich seither in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen zu dem Todesgeschehen dauern derweil an. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung daher auch auf diesem Weg weiter um Hinweise:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die mit dem Geschehen zusammenhängen könnten, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.