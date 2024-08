ALTENBUCH, LKR. MILTENBERG. Am Samstagmorgen wurde eine tote Person auf einem Forstweg zwischen zwei Ortschaften aufgefunden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft noch vor Ort umfangreiche Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen. Am Sonntag konnten die Beamten zwei Tatverdächtige festnehmen.

Fund einer toten Person - Erste Ermittlungen am Samstag

Am Samstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, haben Passanten einen zunächst unbekannten, leblosen Mann auf einem Forstweg zwischen Altenbuch und Breitenbrunn aufgefunden und die Polizei informiert. Rettungsdienst und Polizei begaben sich umgehend zu der Örtlichkeit, die unweit der Kreisstraße MIL35 liegt. Der Mann war jedoch bereits verstorben, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt seither in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft zu den Todesumständen. Neben zahlreichen Ermittlern der Kriminalpolizei waren Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg, mehrere Diensthundeführer sowie eine Drohne eingesetzt. In die Ermittlungen am Fundort am Samstagvormittag waren ein Staatsanwalt und eine Rechtsmedizinerin mit eingebunden. Der Einsatzraum war seither weiträumig abgesperrt. Ebenso wurden Anwohner in Altenbuch zu möglichen Hinweisen befragt. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. Es handelt sich demnach um einen 18-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der zuletzt im Landkreis Hameln-Pyrmont aufhältig war.

Obduktion verfestigt Ermittlungsrichtung

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde noch am Samstag eine Obduktion des Leichnams in der Rechtsmedizin in Würzburg vorgenommen. Hierbei waren an dem Toten äußere Verletzungen festgestellt worden. Deren Entstehung, ebenso wie der Zeitpunkt und die Umstände des Todes sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden wegen eines im Raum stehenden Tötungsdeliktes geführt.

Spuren- und Hinweissuche

Mit Unterstützungskräften, wie auch Diensthunden wurde der Waldbereich um den Fundort großflächig abgesucht. Die Spurensuche und auch -sicherung dauerte den Samstag über an. Zeitgleich werteten Ermittler die Spuren aus und führten die Erkenntnisse zusammen. Zur weiteren Klärung des Geschehens führten die Beamten noch am Wochenende eine Vielzahl an Befragungen durch.

Festnahme von zwei Tatverdächtigen am Sonntag

Im Zuge dieser Ermittlungen wurden am Sonntag zwei Personen aus dem Landkreis Miltenberg vorläufig festgenommen. Wie diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der weiterhin mit Hochdruck geführten Ermittlungen.

Die Ermittlungen zu dem Todesgeschehen dauern insofern an. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung daher auch auf diesem Weg um weitere Hinweise: