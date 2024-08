HEMAU. LKR. REGENSBURG. In den früheren Morgenstunden des vergangenen Mittwochs kam es in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuz in Hemau zu einer Brandentwicklung. Da der Verdacht einer Brandstiftung besteht hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch, 7. August, gegen 4 Uhr, kam es in der BRK-Rettungswache in Hemau zu einer Brandentwicklung, welche durch die umgehend verständigte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg begutachtet, welche Hinweise auf eine Brandstiftung feststellen konnte und die Bearbeitung des Vorfalls übernommen hat.

Zur Unterstützung der weiteren Ermittlungen bittet die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Haben Sie in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in der Nähe der Wittelsbacherstraße in Hemau verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.