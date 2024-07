WERNBERG-KÖBLITZ. LKR SCHWANDORF. Bei Forstarbeiten wurde am Montagvormittag ein 61-Jähriger schwer verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und untersucht den Vorfall.

An einem Waldstück bei Wernberg-Köblitz waren am Montag, den 15. Juli, vormittags drei Landschaftsgärtner mit der Baumpflege beschäftigt. Bei der Fällung eines Baumes sprang dieser unerwartet und verletzte den damit beschäftigten 61-Jährigen schwer. Nach Versorgung und Abtransport des Verletzten übernahm die örtliche Polizeiinspektion Nabburg die Untersuchung des Unfalles. Die inzwischen ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg wurde aufgrund der schweren Verletzungen zuständig und geht in Abstimmung mit Fachstellen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Unfall aus.