OBERPFALZ. Zwei Personen aus Regensburg und Kümmersbruck haben in den vergangenen Wochen mehrere Tausend Euro für vermeintliche Gewinne überwiesen. In beiden Fällen wurden hohe Gewinnsummen versprochen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und die Polizeiinspektion Amberg haben die Ermittlungen übernommen.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurden eine 73-jährige Regensburgerin und 58-jährige aus Kümmersbruck von Telefonbetrügerin um ihr Geld gebracht. Die Anrufer gaben vor, dass die Personen hohe Geldsummen gewonnen hätten und sie nun geringe Kosten dafür übernehmen müssten. In beiden Fällen überwiesen die beiden Damen daraufhin mehrere Tausend Euro, zum Teil an ausländische Konten bis die Betrügereien auffielen. Insgesamt erbeuteten die Betrüger in den beiden Fällen einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.