REGENSBURG. Unbekannte Täter haben in den letzten Tagen zwei neue Schmierschriften angebracht. Die Polizei sieht einen Zusammenhang und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

In den vergangenen Tagen sind in Regensburg zwei neue Schmierschriften entstanden. Sowohl an einer Fassade am Bismarckplatz, als auch an einer Wand am nördlichen Donauufer haben bislang unbekannte Täter ähnliche Schriftzüge angebracht. Die Polizei sieht einen Zusammenhang zwischen den beiden Aufrufen, welche der politisch motivierten Kriminalität zugeordnet werden. Der entstandene Schaden hängt davon ab, wie leicht die rote Farbe wieder zu entfernenden ist und kann daher noch nicht beziffert werden. Die ermittelnde Polizeiinspektion Regensburg Süd bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer im Bereich des Bismarckplatzes oder der Werftstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich unter der 0941/506-2001 an die Polizeiinspektion Regensburg Süd zu wenden. Als Tatzeitraum wird der Abend des Mittwochs, den 29. Januar, und die Nacht auf Donnerstag, den 30. Januar angenommen.