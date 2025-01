INGOLSTADT. Bislang unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche, von Donnerstag auf Freitag (23.01./24.01.2025), in eine Lagerhalle in der Weicheringer Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 15:00 Uhr und 09:30 Uhr des darauffolgenden Tages durch Aufhebeln der Tore Zutritt ins Gebäude. Aus der Halle entwendeten sie einen schwarzen Mercedes Benz 190 (Baujahr 1993) und diverse Kleinteile im Gesamtwert von ca. 12.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Einbruch oder dem Diebstahl des schwarzen Mercedes Benz stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen .