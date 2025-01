LANDSHUT, KUMHAUSEN, GEISENHAUSEN, VILSHEIM, WEIHMICHL, HOHENTHANN, FRONTENHAUSEN, DINGOLFING, NIEDERVIEHBACH, LKR. DINGOLFING. Nach der Festnahme von vier Männern, die dringend verdächtig sind, am 09.11.2024 in ein Wohnanwesen in Niederviehbach eingebrochen zu sein, konnten die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut eine Reihe weiterer Einbrüche in der Region aufklären.

Die vier Männer im Alter von 39, 46 und 52 Jahren, die sich bereits seit November 2024 bzw. Dezember 2024 in Untersuchungshaft befinden, werden verdächtigt, für bislang rund 20 weitere Wohnungseinbrüche Ende vergangenen Jahres im Stadtgebiet Landshut, Kumhausen, Geisenhausen, Vilsheim, Frontenhausen, Weihmichl, Hohenthann und Dingolfing verantwortlich zu sein.

Bei den Einbrüchen hatten es die Männer hatten es überwiegend auf Bargeld, Mobiltelefone und Elektronikzubehör abgesehen. Insgesamt gehen die Ermittler von einer Schadensumme von rund 70.000 Euro aus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, ob die Männer für weitere Taten in Verbindung stehen, dauern an.

Veröffentlicht: 29.01.2025, 10.55 Uhr