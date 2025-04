GATTENDORF, LKR. HOF. Mit zahlreichen Streifenbesatzungen suchten am frühen Dienstagmorgen Polizeibeamte im Raum Gattendorf nach einem flüchtigen Betäubungsmittel Schmuggler. Der Unbekannte wurde am frühen Morgen auf der Autobahn A93 mit seinem Fahrzeug kontrolliert und ergriff zu Fuß die Flucht.

Gegen 2.30 Uhr wurden die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb auf den weißen BMW mit spanischen Kennzeichen auf der A93 aufmerksam. Als die Beamten das Fahrzeug am PWC Bärenholz aus dem Verkehr zogen, um eine Kontrolle durchzuführen, gab der Fahrer Gas und flüchtete zunächst auf die Bundesstraße in Richtung Regnitzlosau. Nach einer Verfolgungsfahrt kehrte der Fahrzeuglenker wieder auf die A93 in Fahrtrichtung Norden zurück, stoppte kurz vor der Anschlussstelle Hof Süd auf dem Standstreifen seinen BMW und flüchtete zu Fuß in ein Waldgebiet. In dem zurückgelassenen Fahrzeug fanden die Polizisten mehrere Kilogramm Marihuana.

Eine sofortige Großfahndung mit Unterstützung der Bundespolizei verlief bislang ergebnislos. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste in den Morgenstunden während der Suche über dem Waldstück.

Autofahrer im Bereich Gattendorf werden gebeten keine ihnen unbekannten Anhalter mitzunehmen und bei entsprechenden Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 zu verständigen.