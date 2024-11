NIEDERVIEHBACH, LKR. DINGOLFING-LANDAU, ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Die Abwesenheit der Wohnungseigentümer wurde am Samstag, 09.11.2024 offenbar genutzt, um in eine Wohnung in einer Doppelhaushälfte einzubrechen.

Vermutlich in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr haben sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen in der Steinbreite verschafft und anschließend das Haus nach Wertsachen durchwühlt. Die Täter flüchteten unerkannt mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, Schmuck und diversem Elektronikzubehör. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Dingolfing sowie Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut konnten kurz nach Mitternacht zwei Tatverdächtige im Alter von 39 und 46 sowie zwei 52-jährige Tatverdächtige in einer Wohnung in Ergolding ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten Diebesgut, dass z. T. aus dem zuvor verübten Einbruch in Niederviehbach stammt, sicher. Der 46-jährige Tatverdächtige hat noch eine Restfreiheitsstrafe von knapp einem Jahr wegen Diebstahls zu verbüßen und wurde deshalb mit Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gesucht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut prüft nun, ob die vier Tatverdächtigen für weitere Wohnungseinbrüche in der Region verantwortlich sind.

Haftbefehle gegen Tatverdächtige erlassen

Gegen den 46-Jährigen und die beiden 52-Jährigen erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Die Tatverdächtigen wurden heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Das Polizeipräsidium Niederbayern möchte die jüngsten Wohnungseinbrüche in der Region zum Anlass nehmen, um an Wohnungs- und Hauseigentümer zu appellieren:

So können Sie Ihre vier Wände vor Einbrechern schützen

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustüre ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder in Ihrer Siedlung bzw. dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Veröffentlicht: 11.11.2024, 16.10 Uhr