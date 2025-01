SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Der abendliche Spaziergang eines 34-Jährigen am Freitagabend mit einer silbernen Stabtaschenlampe in der Hand sorgte für Verunsicherung in der Bevölkerung und zu einem größeren Polizeieinsatz.

Über den Notruf der Polizei ging gegen 18:10 Uhr der Hinweis ein, dass eine männliche Person mit einem messerähnlichen Gegenstand in der Hand durch Schöllkrippen in Richtung Aschaffenburger Straße läuft. Eine Vielzahl an Streifen der unterfränkischen Polizei mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei machte sich auf den Weg nach Schöllkrippen.

In Schöllkrippen konnte eine auf die Beschreibung passende Person festgestellt werden. Der 34-jährige Mann machte jedoch nur einen Spaziergang durch Schöllkrippen und hatte eine Stabtaschenlampe in der Hand. Bis in den Abend hinein blieben noch mehrere Streifen im Ortsgebiet, um Präsenz zu zeigen und der Bevölkerung als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.