COBURG. In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Coburg zu mehreren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. In drei Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wahlplakate am Bahnhofsplatz zerstört: Gegen 5.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein Wachmann fünf Unbekannte am Bahnhofsplatz, die mit brachialer Gewalt zwei Wahlplakate der Partei BSW zerstörten. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Sachbeschädigungen in der Bamberger Straße: Am Dienstag, gegen Mitternacht, machten sich zwei Unbekannte in der Bamberger Straße, unweit des Kreisels, an mehreren Wahlplakaten zu schaffen. Dabei richteten sie einen Schaden von knapp 250 Euro an. Kurz vor Eintreffen der Polizei flüchteten sie in Richtung einer nahegelegenen Spielothek. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Tätern um einen Mann und eine Frau, die helle und dunkle Kleidung trugen. Beide Personen stehen auch in Verdacht für weitere beschädigte Wahlplakate im Innenstadtbereich verantwortlich zu sein.

Plakate in Brand gesetzt: Am Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, setzte ein Unbekannter in der Lossaustraße Ecke Kreuzwehrstraße Wahlplakate an einem Laternenmast in Brand. Durch das Feuer, das auch den Laternenmast beschädigte, entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen beobachteten einen Mann, der die brennenden Plakate filmte und danach mit einem E-Scooter flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich,

jugendliche Statur,

etwa 170 Zentimeter groß,

schwarze Wollmütze,

blaue Jacke,

graue Jogginghose,

weiße Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in allen drei Fällen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.