BAB 3/WÖRTH A.D. DONAU. Am Mittwochnachmittag gelang es Fahndungsbeamten der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg bei einer Kontrolle auf der BAB 3 Bargeld im sechsstelligen Bereich sicherzustellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Rahmen der Schleierfahndung unterzogen Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg am Mittwoch, 15. Januar gegen 15:15 Uhr auf der BAB 3 bei Wörth an der Donau einen Pkw mit deutscher Zulassung einer Kontrolle. Bei der Durchsuchung des Pkw konnten die Beamten im Fahrzeug Bargeld in Höhe einer niedrigen sechsstelligen Summe auffinden. Da die beiden 42-jährigen Fahrzeuginsassen die Herkunft des hohen Bargeldbetrags nicht schlüssig erklären konnten, stellten die Beamten das Geld sicher.

Die beiden Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme wieder entlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Geldwäsche übernommen.