LANDSHUT. Nachdem es am Freitag, 28.12.2024, vor dem Eishockeyspiel der DEL des EV Landshut und Rosenheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fanlagern kam, ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Landshut gegen rund 30 Personen, u. a. wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs.

Nachdem die beiden Fangruppen aus insgesamt rund 60 Beteiligten zunächst an der Preysingallee sowie am Stadttheater aufeinandertrafen und sich gegenseitig angingen, mussten diese durch die eingesetzten Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei getrennt werden. Bei dem Einsatz wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Im Zuge des Einschreitens ging dabei auch eine mitgeführte Body-Cam verloren, die ein Tatbeteiligter schließlich in die Isar geworfen hat.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun gegen rund 30 Tatbeteilitge aus beiden Fanlagern, u. a. wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Hierzu findet am heutigen Dienstag, 14.01.2025, durch Taucher der Technischen Einsatzeinheit der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Bereich des Stadttheaters eine Absuche nach der abhandengekommenen Bodycam statt.

KHK Tomaschko, Pressesprecher der Pressestelle des Polizeipräsidiums Niederbayern, ist vor Ort und unter der unten angegebenen Telefonnummer zu erreichen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, KHK Tomaschko, 09421/868-1014

Veröffentlicht: 14.01.2025, 10.45 Uhr