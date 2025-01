0062 – Weder Sicht noch Einsicht

Innenstadt - Am Donnerstagabend (09.01.2025) war ein Auto viel zu langsam in der Augsburger Innenstadt unterwegs. Polizeibeamte gingen der Sache auf den Grund.

Gegen 20.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Skoda auf. Dieser war mit etwa 25 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs, was bereits zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Beamten hielten das Auto schließlich in der Schießgrabenstraße an. Der Grund für das Verhalten war schnell klar, denn die Windschutzscheibe des Skoda war komplett angelaufen und eine Sicht auf die Fahrbahn nur eingeschränkt möglich. Der 79-jährige Fahrer zeigte sich hinsichtlich seines gefährlichen Verhaltens überhaupt nicht einsichtig. Weil die Beamten eine Weiterfahrt unter diesen Bedingungen aber nicht zuließen, musste der 79-Jährige schließlich die Fahrzeugscheiben reinigen.

Der Mann muss nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit Konsequenzen rechnen. Ein derartiges Verhalten ist nämlich nicht nur verboten, sondern schlichtweg gefährlich.

0063 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Oberhausen - Am Donnerstag (09.01.2025) war ein 29-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto in der Matthäus-Lang-Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen VW. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 29-Jährigen.

0064 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (09.01.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in der Eichenhofstraße. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 17.00 Uhr fuhr eine Dame in der Eichenhofstraße mit ihrem Auto. Als sie kurz zum Stehen kam, schlug ein 30-jähriger Mann aus bislang unbekannten Gründen gegen das Fahrzeug der Dame. Ein Anwohner bekam den Vorfall mit. Er stellte den Mann zur Rede, wurde von diesem aber offenbar sofort ins Gesicht geschlagen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Eine Polizeistreife wurde alarmiert und beruhigte die Situation.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

0065 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (09.01.2025), in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Kirchenmauer in der Simpertstraße mit roter Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0066 – Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Hochfeld - Am Freitag (10.01.2025) fuhr ein junger Mann unter dem Einfluss von Alkohol mit einem E-Scooter.

Gegen 03.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 21-Jähriger auf, der in der Hochfeldstraße mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten hielten den Mann an. Dabei machte der Fahrer einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann war mit rund 0,7 Promille betrunken. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss gegen den 21-Jährigen.