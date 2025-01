UNTERLEITERBACH, LKR. BAMBERG. Am Donnerstagmittag kam es in einem Mehrparteienhaus in der Schloßstraße zu einem Brand, bei dem ein Mann sein Leben verlor.

Gegen 11.30 Uhr wurden zwei Männer, die sich in der Nähe des Hauses aufhielten, durch einen ausgelösten Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam. Beide eilten zum Brandort und zogen den 59-jährigen Wohnungsinhaber aus der Erdgeschosswohnung. Trotz ihrer schnellen und mutigen Reaktion erlag der Mann noch am Einsatzort seinen schweren Verletzungen. Die Helfer blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Rettungsdienst und die umliegenden Feuerwehren waren hierbei mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.