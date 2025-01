NÜRNBERG. (22) Wie mit Meldung 1 vom 01.01.2025 berichtet, geriet in der Silvesternacht mutmaßlich auf Grund eines Feuerwerkskörpers zunächst ein Balkon und im weiteren Verlauf eine Wohnung in der Nürnberger Innenstadt in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 00:10 Uhr geriet zunächst ein Balkon und kurz darauf die dahinterliegende Wohnung im dritten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Fleischbrücke in Brand. Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei bildeten in der Besuchermenge umgehend eine Rettungsgasse für die anfahrende Feuerwehr. Zeitgleich betraten bereits wenige Augenblicke nach Brandausbruch mehrere Beamte das Gebäude, um insgesamt zwölf verbliebene Bewohner zu evakuieren. Hierbei erlitten drei Polizisten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort durch.

Zwischenzeitlich hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung übernommen. Demnach besteht der Verdacht, dass eine bislang unbekannte Person im Bereich der „Liebesinsel“ oder „Zwischen den Fleischbänken“ den Feuerwerkskörper gezündet hat, der den betreffenden Balkon und in der Folge die dahinterliegende Wohnung in Brand gesetzt hat. Zur Identifizierung des Täters bitten die Brandermittler um Mithilfe aus der Bevölkerung. Aufgrund der Silvesterfeierlichkeiten befanden sich zur Tatzeit einige Besucher im Bereich der Fleischbrücke. Die Beamten bitten deshalb Zeugen, die gegen 00:10 Uhr Fotos oder Videos angefertigt haben oder die sonst sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl