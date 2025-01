ANSBACH. (21) Wie mit Pressemeldung 1 vom 01.01.2025 berichtet, war es in der Silvesternacht zum Jahreswechsel 2024/2025 zur Beschädigung einer israelischen Flagge am Ansbacher Rathaus gekommen. Nachdem bereits unmittelbar nach der Tat zwei Jugendliche festgenommen werden konnten, hat die Kriminalpolizei Ansbach zwischenzeitlich weitere Tatverdächtige identifiziert.



Um kurz nach Mitternacht hatte eine Zeugin über den Polizeinotruf mitgeteilt, dass mehrere Personen auf dem Martin-Luther-Platz die israelische Flagge am Ansbacher Rathaus mit Feuerwerkskörpern beschießen. Als kurz darauf Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, ergriffen mehrere Personen die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte zwei tatverdächtige Jugendliche (15 und 17 Jahre) fest. Eine Überprüfung ergab, dass an der Fahne sowie an der Fassade des Rathauses entsprechende Beschädigungen entstanden waren.

In der Folge übernahm das für den polizeilichen Staatsschutz zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach die weiteren Ermittlungen. Durch die Auswertung der bei den beiden Tatverdächtigen sichergestellten Mobiltelefone sowie weiterer Videoaufnahmen, die von unbeteiligten Zeugen angefertigt worden waren, konnte festgestellt werden, dass die Tat aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus begangen worden war. Neben dem Beschuss mit Feuerwerkskörpern zeigten die Aufnahmen außerdem eine Person, die offensichtlich versuchte, die an der Rathausfassade gehisste Flagge herunterzureißen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten bislang drei weitere Tatverdächtige identifizieren. Bei diesen handelt sich um einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen, die Feuerwerkskörper auf die israelische Flagge schossen bzw. warfen. Darüber hinaus gelang es, den 15-jährigen Jugendlichen zu ermitteln, der versucht hatte, die israelische Flagge von der Befestigungsstange zu reißen.

Die ermittelten Tatverdächtigen besitzen die afghanische, syrische sowie irakische Staatsangehörigkeit. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass die Jugendlichen aus politischer Motivation handelten.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens an Fahne und Rathausfassade wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Dementsprechend müssen sich die Tatverdächtigen nun strafrechtlich verantworten. Unterdessen sind die Ermittlungen der Ansbacher Kriminalpolizei noch nicht abgeschlossen und werden im Hinblick auf weitere Tatbeteiligte fortgeführt.



Erstellt durch: Michael Konrad