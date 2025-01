LKR AMBERG-SULZBACH. Ein Kind hat mit einer Internetbekanntschaft über einen Messengerdienst Intimfotos ausgetauscht. Gegen beide Personen wird nun ermittelt.

Anfang Dezember schrieb ein bislang unbekannter Täter eine Elfjährige per Messengerdienst an. Nach anfänglichem Austausch von Alter und Wohnort bot der Täter an, ein Foto seines Intimbereichs an das junge Mädchen zu senden. Diese nahm das Angebot an und kam auch der Bitte nach, vom eigenen Körper Nacktfotos an die Bekanntschaft zu senden. Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat nun gegen das Mädchen ein Strafverfahren zur Prüfung aufgrund des Herstellens von Kinderpornografie eingeleitet. Der Gesprächspartner wird derzeit ermittelt und müsste sich aufgrund eines sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten.