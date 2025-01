NEUMARKT. I.D.OPF. Am Sonntagabend soll eine Frau in ihrer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt i.d.OPf. einen Brand verursacht haben. Nun wurde gegen die Frau durch das Amtsgericht Nürnberg ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Am Sonntag, 29. Dezember musste gegen 19:45 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Seelstraße in Neumarkt i.d.OPf. durch Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr evakuiert werden, nachdem eine Bewohnerin in ihrer Wohnung ein Feuer entfacht hatte.

Die Bewohnerin zog sich eine Rauchvergiftung zu und musste durch die Feuerwehr von ihrem Balkon gerettet werden. Unbeteiligte Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die über Vierzigjährige wurde durch die Polizeibeamten zunächst vorläufig festgenommen und am 30. Dezember auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Dieser erließ gegen die deutsche Staatsangehörige einen Unterbringungsbefehl aufgrund schwerer Brandstiftung. Die Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Fachklinik verbracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.