DEGGENDORF. Am Abend des Neujahrstages (01.01.2025) kam es zum Brand eines Carports in der Mühlbogenstraße. Das Feuer griff zum Teil auch auf das Wohnhaus über, ebenso wurden in Carport befindliche Fahrzeuge und Nachbarhäuser beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Anwohner bemerkten das Feuer um kurz vor 19.00 Uhr und meldeten es der Polizeieinsatzzentrale. Über die Integrierte Leistelle wurden Feuerwehrkräfte alarmiert. Der brennende Carport entzündete ebenso das angebaute Wohnhaus und setzte den Dachstuhl in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Auch wurden im Carport befindliche Fahrzeuge, zwei Pkw, ein Moped und mehrere Fahrräder, komplett zerstört. Ebenso wurden zwei benachbarte Wohnhäuser aufgrund der Hitzeentstehung beschädigt. Es zerschmolzen Rollläden und Fenster zersprangen. Personen wurden nicht verletzt.

Ersten Ermittlungen nach entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe eines mittleren 6-stelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt.

Veröffentlicht: 02.01.2025, 15.00 Uhr