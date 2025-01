HOF. Während eines Urlaubsaufenthalts in Hof wird ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen zu Lebensrettern eines 6-jährigen Jungen. Die beherzte Aktion zeigt, was es bedeutet, in kritischen Momenten entschlossen zu handeln.

In einem beeindruckenden Akt von Mut und Professionalität haben Lisa und Simon Bartusch, medizinische Pflegefachkräfte aus Borken in Nordrhein-Westfalen, einem Jungen das Leben gerettet. Während eines Aufenthalts im Hofer Schwimmbad im vergangenen Oktober wurden sie Zeugen einer lebensbedrohlichen Lage und eilten einem Vater zur Hilfe, dessen Sohn leblos im Wasser trieb. Die Bartuschs begannen sofort mit der Reanimation. Dank ihres schnellen und professionellen Handelns waren die Maßnahmen erfolgreich und der Junge konnte direkt durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst weiter versorgt werden.

Polizeipräsident Armin Schmelzer würdigte ihr vorbildliches und couragiertes Handeln in einem Dankesschreiben und betonte: „Ihr Einsatz ist ein herausragendes Beispiel für die Menschlichkeit, die in unserer Gesellschaft so wichtig ist.“ Das Belobigungsschreiben überreichte Landrat Dr. Kai Zwicker dem Ehepaar vor Kurzem persönlich. Diese heldenhafte Tat wird in Hof und darüber hinaus als beispielhaftes Handeln in Erinnerung bleiben.