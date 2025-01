RETTENBERG. In der Silvesternacht kam es kurz nach 03:00 Uhr zu einem Vollbrand. Im Ortsteil Vorderburg hörte der 64-Jährige Eigentümer einen lauten Knall. Anschließend sah er Flammen aus einem Stadel in die Höhe schnellen. Der Stadel befand sich direkt neben dem Wohngebäude. Als die Rettungskräfte eintrafen stand der Stadel bereits in Vollbrand und die Flammen schlugen über auf das Wohnhaus. 2 Personen wurden durch den entstandenen Rauch leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Stadel brannte vollständig nieder. Am Wohnhaus wurden Teile des Daches beschädigt. Der Sachschaden kann bisher nur grob geschätzt werden und liegt ca. zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Die Feuerwehr war mit ca. 120 Einsatzkräften vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Immenstadt unter der 08323/96100 entgegen. (PI Immenstadt)

