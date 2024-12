2881 – Streit eskaliert

Gablingen – Am Dienstag (24.12.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei nahm einen 37-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Straße Am Flugplatz nach Gablingen gerufen. Nach derzeitigem Stand gerieten in der dortigen Unterkunft zwei Männer (30 und 37 Jahre alt) in Streit. Schließlich kam es zwischen den beiden Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei verletzte der 37-Jährige den 30-Jährigen offenbar mit einem Messer im Oberkörperbereich. Die Polizei nahm den 37-Jährigen vor Ort fest. Der 30-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl gegen den 37-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

2882 – Verkehrskontrollen der Polizei

Donauwörth – Am Freitag (27.12.2024) führten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Donauwörth mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr Verkehrskontrollen in der Berger Allee durch.

Hierbei kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen und einen 28-jährigen Autofahrer. Bei den Kontrollen stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten bei den beiden Männern fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei den Männern.

Die Polizei ermittelt nun jeweils wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die beiden Männer.

2883 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Westheim – Am vergangenen Donnerstag (26.12.2024) verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen 20.45 Uhr und 21.20 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Dr.-Rost-Straße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Beute-/ und Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2884 – Brand eines Einfamilienhauses

Aystetten – Am vergangenen Dienstag (24.12.2024) kam es zum Brand eines Einfamilienhauses im Steinrieselweg. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 01.00 Uhr geriet das Haus in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand des Hauses. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. Die Polizei stellte als Brandursache einen technischen Defekt fest.

2885 – Polizei ermittelt zur Brandursache

Adelsried – Am vergangenen Dienstag (24.12.2024), gegen 20.00 Uhr, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in der Alten Straße. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

2886 – Brand eines Einfamilienhauses

Reimlingen – Am vergangenen Freitag (27.12.2024), 07.30 Uhr, kam es zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Schloßstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Brandursache war ein Adventskranz.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen fahrlässiger Brandstiftung.