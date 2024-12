DÖRFLES-ESBACH, LKR. COBURG. Im Zeitraum vom 19.12. bis 23.12.2024 kam es in Dörfles-Esbach zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Wir berichteten bereits am 10.12.2024 über mehrere Einbrüche. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auch in diesem Fall dringend nach Zeugen.

Unbekannte versuchten sich im Zeitraum vom 19.12., ab 17.00 Uhr, bis 23.12.2024, bis 13.00 Uhr, Zugang über eine Terrassentüre sowie über ein Fenster zu einem Wohnhaus „Am Rottenbach“ zu verschaffen. Dabei richteten sie einen geringfügigen Sachschaden an.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im besagten Zeitraum an besagter Örtlichkeit festgestellt haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.