WEIDEN I. D. OPF. Am Samstag, den 21. Dezember 2024, ereignete sich im Max-Reger-Park in Weiden i.d.OPf. ein Raubdelikt zum Nachteil eines 58-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14:50 Uhr traten drei bislang unbekannte Männer an einen 58-jährigen Mann heran. Im Verlauf des Gesprächs wurde das Täter-Trio handgreiflich. Letztendlich konnten die drei Unbekannten mit der Geldbörse des 58-Jährigen, in welcher sich ein hoher dreistelliger Eurobetrag befand, in unbekannte Richtung flüchten. Der geschädigte Mann blieb unverletzt.

Eine Beschreibung der Tatverdächtigen ist nicht bekannt.

Bisherige Ermittlungen führten noch nicht zur Ergreifung der drei Männer. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Bearbeitung des Falls übernommen und bittet nun Zeugen sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.