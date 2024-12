2021. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Laim

Am Sonntag, 22.12.2024, gegen 16:50 Uhr, bemerkte eine 51-jährige Passantin, dass es an einem Rollbehälter mit darin befindlichen Paketen im Hinterhof einer Postfiliale brannte. Sie verständigte deshalb Polizei und Feuerwehr. Als diese eintrafen, hatte sich das Feuer bereits so stark ausgebreitet, dass ein fünfstelliger Sachschaden entstand und eine nahegelegene Glasscheibe der Postfiliale durch die Hitze zersprang.

Nach erster Einschätzung wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Laimer Platz, Gotthardstraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2022. Größerer Polizeieinsatz – Berg am Laim

Am Samstag, 21.12.2024, gegen 18:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf über einen lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim informiert. Aufgrund dessen begaben sich zahlreiche Streifen der Münchner Polizei zum Ereignisort.

Kurz nach dem Eintreffen der ersten Streifen verließ ein 30-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland das Gebäude. Hierbei wurde festgestellt, dass er eine stark blutende Verletzung an der Hand hatte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass es sich bei dem 30-Jährigen um den Verursacher des Streites handelte. Dieser wollte seine Ex-Lebensgefährtin sprechen und schlug deshalb mehrfach mit der Faust gegen eine Wohnungstür in dem Gebäude. Die Ex-Lebensgefährtin war jedoch bei den Nachbarn in einer anderen Wohnung des Anwesens.

Die Wohnung wurde aufgrund des Lärms von einer 18-jährigen Mitbewohnerin der Ex-Lebensgefährtin geöffnet. Anschließend gelang der 30-Jährige in die Wohnung. Hierbei schlug er mehrfach mit den Händen auf die 18-Jährige ein und verletzte sie leicht. Zudem randalierte er in der Wohnung, wobei er sich vermutlich selbst an einem Glas verletzte. Ein auf die Situation aufmerksam gewordener Nachbar, ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München, versuchte einzuschreiten, wurde ebenso bedroht und körperlich attackiert. Dabei wurde er leicht verletzt.

Der 30-jährige Verursacher musste in einem Krankenhaus ärztlich behandelt und anschließend zu einer Polizeiinspektion gebracht werden. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro wurde er wieder entlassen.

Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2023. Trickdiebstahl – Altstadt

Am Freitag, 20.12.2024, gegen 21:15 Uhr, begab sich ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München zu seinem Fahrzeug, welches in einem Parkhaus in der Altstadt parkte. Hierbei hatte er einen Koffer dabei, in dem sich mehrere Tausend Euro Bargeld befanden. Den Koffer legte er in sein Fahrzeug und wollte daraufhin das Parkhaus verlassen.

Hierbei wurde er von einem unbekannten Mann im Auto sitzend angesprochen, der vorgab, Hilfe zu benötigen. Der 65-Jährige stieg deshalb aus dem Fahrzeug. Als die Person angab, dass es sich erledigt hatte, stieg der 65-Jährige wieder in sein Fahrzeug. Kurz darauf bemerkte er, dass der Koffer mit dem Bargeld fehlte. Eine zweite unbekannte Person muss den Koffer zwischenzeitlich aus dem Fahrzeug entwendet haben.

Kurz darauf begab sich der 65-Jährige zu einer Polizeiinspektion, um eine Anzeige zu erstatten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Die weiteren Ermittlungen wegen Trickdiebstahl werden vom Kommissariat 55 geführt.

Der Unbekannte, der den 65-Jährigen ansprach, wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 168 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild; er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, vermutlich einer grauen Hose und sprach gebrochen deutsch

Zur mutmaßlichen zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Parkhaus am Färbergraben, Kaufingerstraße, Fürstenfelder Straße und Sattlerstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2024. Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Sonntag, 22.12.2024, zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in Bogenhausen.

Dort öffnete er gewaltsam eine Terrassentür. Er entwendete Wertgegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Innstraße, Scheinerstraße, Laplacestraße, Gaußstraße und Ebersberger Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2025. Einbruch in Doppelhaushälfte – Solln

Am Freitag, 20.12.2024, zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter auf das Grundstück einer Doppelhaushälfte in Solln und öffnete dort gewaltsam ein Fenster.

Im Haus durchsuchte er mehrere Räume nach Diebesgut und entfernte gewaltsam einen Waffenschrank von der Wand. Diesen entwendete der bislang unbekannte Täter mit dem darin befindlichen Bargeld, Wertgegenständen sowie einer Schusswaffe.

Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schusterstraße, Vorhölzerstraße, Hofbrunnstraße, Gilgstraße und Uhdestraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.